На обивку четырёх стульев уходит 2 м 60 см обивочного материала.Сколько материала нужно для обивки 10 стульев?
Математика
На обивку четырёх стульев уходит 2 м 60 см обивочного материала.Сколько материала нужно для обивки 10 стульев?
Ответ(ы):
Гость:
1. 2м 60 см= 260 см. 2. 260 : 4= 65 см- на 1 стул. 3. 65* 10= 650 см. 4. 650 см =6м 50см= 6м5дм
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