На обивку четырёх стульев уходит 2 м 60 см обивочного материала.Сколько материала нужно для обивки 10 стульев?

Математика

На обивку четырёх стульев уходит 2 м 60 см обивочного материала.Сколько материала нужно для обивки 10 стульев?

Автор: Гость