Выполните деление с остатком пожалуйста!!!!! 340:30 5600:500 62000:7000 290:40 5000:600 30000:4000 зарание спасибо

Математика

Выполните деление с остатком пожалуйста!!!!! 340:30 5600:500 62000:7000 290:40 5000:600 30000:4000 зарание спасибо

Автор: Гость