Выполните деление с остатком пожалуйста!!!!! 340:30 5600:500 62000:7000 290:40 5000:600 30000:4000 зарание спасибо
Математика
Выполните деление с остатком пожалуйста!!!!! 340:30 5600:500 62000:7000 290:40 5000:600 30000:4000 зарание спасибо
Ответ(ы):
Гость:
340/30=11,3 5600/500=11,2 62000/7000=8,857 290:40=7,25 5000/600=8,33 30000:4000=7,5
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