Изготовление тонкой витой золотой проволоки было медленно и нудно работай.а назы??алась эта проволока.....
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Изготовление тонкой витой золотой проволоки было медленно и нудно работай.а назы??алась эта проволока.....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта проволока называлась - канитель
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