Напишите биографию Пушкина

Литература
Напишите биографию Пушкина
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Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин(26 мая [6 июня] 1799, Москва — 29 января [10 февраля] 1837, Санкт-Петербург) — русскийпоэт, драматург и прозаик, заложивший основы русского реалистического направления[6], критик и теоретик литературы, историк, публицист; один из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века. Пушкин в своем творчестве, являющемся художественной энциклопедией российской действительности, не только поддержал некоторые идеи декабристов, но и затронул коренные общественные проблемы своего времени: самодержавие и народ, личность и государство, трагическое одиночество передовой дворянской интеллигенцииЗолотого века. Ещё при жизни Пушкина сложилась его репутация величайшего национального русского поэта[7][8]. Пушкин рассматривается как основоположник современного русского литературного язык
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