1)Способы получения озона; 2)Аллотропные видоизменения серы; 3)В виде чего встречае??ся сера в природе?; 4)Физические св-ва серы; 5)Химические св-ва серы; 6)Области применения серы; 7)Особенности строения атомов элементов подгр...
Химия
1)Способы получения озона; 2)Аллотропные видоизменения серы; 3)В виде чего встречае??ся сера в природе?; 4)Физические св-ва серы; 5)Химические св-ва серы; 6)Области применения серы; 7)Особенности строения атомов элементов подгруппы кислорода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Озон образуется во время дождя. Он убивает бактерии. И он пахнет свежестью.
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