Read the text and write the words my dream house is a beautiful small stone
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Read the text and write the words my dream house is a beautiful small stone
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