F(X)=x^2+1 на отрезке[-1;2]

Алгебра
F(X)=x^2+1 на отрезке[-1;2]
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-1 будет 1+1 0 это 1, парабола ветви вверх 2 будет 4+1 минимум ноль, максимум пять
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Что такое тональное отношение в изображении
Ответить
География
SOS! Можно ли считать Южный океан самостоятельным океаном? Почему?
Ответить
Русский язык
Сочинение -Рассуждения на тему "Богатства русского языка" Помогите пожалуйста . Ваще не могу не чего придумать
Ответить
История
Какие известные войны хх в. можно отнести к несправедливым (для стороны, совершившей нападение), а какие - к справедливым (для обороняющейся стороны)?
Ответить
Литература
Почему владимир дубповский главный герой
Ответить