F(X)=x^2+1 на отрезке[-1;2]
Алгебра
F(X)=x^2+1 на отрезке[-1;2]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-1 будет 1+1 0 это 1, парабола ветви вверх 2 будет 4+1 минимум ноль, максимум пять
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