SOS! Можно ли считать Южный океан самостоятельным океаном? Почему?

География
SOS! Можно ли считать Южный океан самостоятельным океаном? Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да можно потому что его ни кто не строил
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