SOS! Можно ли считать Южный океан самостоятельным океаном? Почему?
География
SOS! Можно ли считать Южный океан самостоятельным океаном? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да можно потому что его ни кто не строил
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение -Рассуждения на тему "Богатства русского языка" Помогите пожалуйста . Ваще не могу не чего придумать
История
Какие известные войны хх в. можно отнести к несправедливым (для стороны, совершившей нападение), а какие - к справедливым (для обороняющейся стороны)?
Литература
Русский язык
Поставь правильно ударение в словах трубачом волчицей грушей ключом зайцем скво??цом умельцем ландышем огурцом задачей кирпичом пловцом фаршем луж...