(0,3⋅10^7)⋅(1,7⋅10^−2)- какой ответ
Алгебра
(0,3⋅10^7)⋅(1,7⋅10^−2)- какой ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(0,3*10^7)*(1,7*10^-2) =51000
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