Какой из приведённых ниже выводов противоречит опытам Птолемея? 1) Угол преломлен??я меньше угла падения при переходе луча из воздуха в воду. 2) С увеличением угла падения линейно увеличивается угол преломления. 3) Отношение си...

Физика

Какой из приведённых ниже выводов противоречит опытам Птолемея? 1) Угол преломлен??я меньше угла падения при переходе луча из воздуха в воду. 2) С увеличением угла падения линейно увеличивается угол преломления. 3) Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления не меняется. 4) Синус угла преломления линейно зависит от синуса угла падения.

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