Даны вещества: MgO, So3, Cu, HCI, NaOH, Al(OH)3, BaSo4 С какими из перечисленных веществ вступает ?? реакцию серная кислота? Напишите уравнения возможных реакций в полном ионном виде и сокращённом ионном.

Химия
Даны вещества: MgO, So3, Cu, HCI, NaOH, Al(OH)3, BaSo4 С какими из перечисленных веществ вступает ?? реакцию серная кислота? Напишите уравнения возможных реакций в полном ионном виде и сокращённом ионном.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2SO4+MgO=Mg2SO4+H2O молекулярное 2H+SO4+Mg+O=2Mg+SO4+H2O полное ионное 2H+O=H2O
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