Даны вещества: MgO, So3, Cu, HCI, NaOH, Al(OH)3, BaSo4 С какими из перечисленных веществ вступает ?? реакцию серная кислота? Напишите уравнения возможных реакций в полном ионном виде и сокращённом ионном.

Химия

Даны вещества: MgO, So3, Cu, HCI, NaOH, Al(OH)3, BaSo4 С какими из перечисленных веществ вступает ?? реакцию серная кислота? Напишите уравнения возможных реакций в полном ионном виде и сокращённом ионном.

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