Здравствуйте помогите сделать фонетический разбор слов на казахском языке еркін ,тәуелсіз,немлекет.

Қазақ тiлi
Здравствуйте помогите сделать фонетический разбор слов на казахском языке еркін ,тәуелсіз,немлекет.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Еркін -2 дауысты, 3дауыссыз, 2 буын-1ашық, 1 қысаң. е - дауысты ,жіңішке, ашық,езулік. р- дауыссыз, үнді. к-дауыссыз қатаң. і - дауысты, жіңішке, қысаң, езулік. н-дауыссыз, ұяң. 5əріп, 5 дыбыс.
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