Два автомобиля выехали одновременно навстречу друг другу из двух городов растояние между которыми 450 км скорость первого автомобиля 70 км/ч какова скорость второго автомобиля если они встретились через 3часа

Математика

Два автомобиля выехали одновременно навстречу друг другу из двух городов растояние между которыми 450 км скорость первого автомобиля 70 км/ч какова скорость второго автомобиля если они встретились через 3часа

Автор: Гость