Два автомобиля выехали одновременно навстречу друг другу из двух городов растояние между которыми 450 км скорость первого автомобиля 70 км/ч какова скорость второго автомобиля если они встретились через 3часа
Математика
Два автомобиля выехали одновременно навстречу друг другу из двух городов растояние между которыми 450 км скорость первого автомобиля 70 км/ч какова скорость второго автомобиля если они встретились через 3часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70 * 3 = 210 ( если не ошибаюсь
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