Подпишите над каждым словом чем оно является: шкурка крота добротная, холод ему не страшен. ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!

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Подпишите над каждым словом чем оно является: шкурка крота добротная, холод ему не страшен. ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!

Автор: Гость