Подпишите над каждым словом чем оно является: шкурка крота добротная, холод ему не страшен. ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!
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Подпишите над каждым словом чем оно является: шкурка крота добротная, холод ему не страшен. ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шкурка-сущ. крота - сущ. добротная- прил. холод- сущ. ему- мест. не -частица страшен-наречие
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