СРОЧНО!!! Как мне классифицировать черты индустриального общества?

История
СРОЧНО!!! Как мне классифицировать черты индустриального общества?
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Гость:
Возникновение креативного класса - предпринимателей (капиталистов) и наемных рабочих. Рост и развитие специального и общего образования, науки, культуры, качества жизни, инфраструктуры. Переход к машинному производству. Перемещение населения в города - урбанизация. Неравномерность роста экономики и развития - стабильный рост чередуется со спадами и кризисами. Общественно-исторический прогресс. Неограниченная эксплуатация природных ресурсов во вред экологии. Основа экономики — конкурентные рынки и частная собственность. Право собственности на средствапроизводства рассматривается как естественное и неотъемлемое. Трудовая мобильность населения высока, возможности социальных перемещений практически неограничены. Важнейшими ценностями в индустриальном обществе признаны предприимчивость, трудолюбие, честность ипорядочность, образование, здоровье, способность и готовность к новациям. Для индустриального общества характерны резкий рост промышленного и сельскохозяйственногопроизводства; ускоренное развитие науки и техники, средств коммуникации, изобретение газет, радио ителевидения; расширение возможностей просветительской и образовательной деятельности; рост населенияи увеличение продолжительности его жизни; значительное повышение уровня и качества жизни в сравнении спредыдущими эпохами; повышение мобильности населения; разделение труда не только в рамках отдельныхстран, но и в международном масштабе; централизованное государство; сглаживание горизонтальнойдифференциации населения (деление его на касты, сословия, классы) и рост вертикальной дифференциации(деление общества на нации, «миры», регионы).

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