Почему владимир дубповский главный герой
Литература
Почему владимир дубповский главный герой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главный герой произведения — Владимир Дубровский. Об этом говорит и название романа. Все описываемые события связаны с его личностью, его судьбой. По ходу повествования характер, мировоззрение, внутренний мир Дубровского претерпевают изменения. В начале романа это молодой дворянин, избалованный единственный сын помещика, будущий хозяин имения, барин. Он воспитан гувернёрами, обучался в кадетском корпусе, служил в гвардейском пехотном полку в Петербурге и не имел представления о жизни крепостных крестьян. Дубровский вёл праздную жизнь типичного молодого дворянина, играл в карты, тратил отцовские деньги, которые высылались ему в нужном количестве, не задумывался о будущем. Письмо с известием о болезни отца взволновало героя. Дубровский, несомненно, любил своего отца, хотя и не знал его по-настоящему. Последовавшие затем несчастья (гибель отца и потеря имения) меняют молодого человека. После похорон он понимает, что остался один на свете. Дубровский задумывается о том, что ждёт его дальше. Это уже не беззаботный юноша, а человек, ответственный за судьбы подвластных ему людей — крестьян
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Поставь правильно ударение в словах трубачом волчицей грушей ключом зайцем скво??цом умельцем ландышем огурцом задачей кирпичом пловцом фаршем луж...
Физика
Какой из приведённых ниже выводов противоречит опытам Птолемея? 1) Угол преломлен??я меньше угла падения при переходе луча из воздуха в воду. 2) С ...
Математика
Два автомобиля выехали одновременно навстречу друг другу из двух городов растояние между которыми 450 км скорость первого автомобиля 70 км/ч какова...