Почему владимир дубповский главный герой

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Почему владимир дубповский главный герой
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Гость:
Главный герой произведения — Владимир Дубров­ский. Об этом говорит и название романа. Все описыва­емые события связаны с его личностью, его судьбой. По ходу повествования характер, мировоззрение, внутренний мир Дубровского претерпевают изменения. В начале романа это молодой дворянин, избалованный единственный сын помещика, будущий хозяин имения, барин. Он воспитан гувернёрами, обучался в кадетском корпусе, служил в гвардейском пехотном полку в Петербурге и не имел представления о жизни крепостных крестьян. Дубровский вёл праздную жизнь типичного молодого дворянина, играл в кар­ты, тратил отцовские деньги, которые высылались ему в нужном количестве, не задумывался о будущем. Письмо с известием о болезни отца взволновало героя. Дубровский, несомненно, любил своего отца, хотя и не знал его по-настоящему. Последовавшие затем несчастья (гибель отца и потеря имения) меняют молодого человека. После похорон он понимает, что остался один на свете. Дубровский задумывается о том, что ждёт его дальше. Это уже не беззаботный юноша, а человек, ответственный за судьбы подвластных ему людей — крестьян
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