Сочинение -Рассуждения на тему "Богатства русского языка" Помогите пожалуйста . Ваще не могу не чего придумать
Русский язык
Сочинение -Рассуждения на тему "Богатства русского языка" Помогите пожалуйста . Ваще не могу не чего придумать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В русском языке есть очень много слов,букв.Из букв получается слово,а из слов получается предложения.Поэтому и называют богатство Русского языка.
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