СРОЧНО!!!!! Как вы понимаете слова учителя в конце рассказа? А как бы вы разделили подарки между мальчиками? Напишите небольшое сочинение об этом. обьем не меньше 1 странички Старый учитель жил один. Ученики и ученицы его дав...

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СРОЧНО!!!!! Как вы понимаете слова учителя в конце рассказа? А как бы вы разделили подарки между мальчиками? Напишите небольшое сочинение об этом. обьем не меньше 1 странички Старый учитель жил один. Ученики и ученицы его давно выросли, но не забывали своего бывшего учителя. Однажды к нему пришли два мальчика и сказали: — Наши матери прислали нас помочь вам в хозяйстве. Учитель поблагодарил и попросил мальчиков наполнить водой пустую кадку. Она стояла в саду. Около нее на скамье были сложены лейки и ведра. А на дереве висело игрушечное ведерко, маленькое и легкое как перышко, из него в жаркие дни учитель пил воду. Один из мальчиков выбрал прочное железное ведро, постучал по его дну пальцем и не спеша направился к колодцу; другой снял с дерева игрушечное ведерко и побежал за товарищем. Много раз мальчики ходили к колодцу и возвращались назад. Учитель смотрел на них из окна. Над цветами кружились пчелы. В саду пахло медом. Мальчики весело разговаривали. Один из них часто останавливался, ставил на землю тяжелое ведро и вытирал со лба пот. Другой бежал с ним рядом, расплескивая воду в игрушечном ведерке. Когда кадка была наполнена, учитель позвал обоих мальчиков, поблагодарил их, потом поставил на стол большой глиняный кувшин, доверху наполненный медом, а рядом с ним граненый стакан, также наполненный медом. — Отнесите эти подарки своим матерям, — сказал учитель. — Пусть каждый из вас возьмет то, что заслужил. Но ни один из мальчиков не протянул руки. — Мы не можем разделить это, — смущенно сказали они. — Разделите это так, как делили работу, — спокойно сказал учитель.

Автор: Гость