Помогите пожалуйста... Анализируя роман Булгакова "Мастер и Маргарита", какие при??еры можно взять на цитату А. Шопенгауэра : Честь — это внешняя совесть, а совесть — это внутренняя честь?

Литература
Помогите пожалуйста... Анализируя роман Булгакова "Мастер и Маргарита", какие при??еры можно взять на цитату А. Шопенгауэра : Честь — это внешняя совесть, а совесть — это внутренняя честь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
внутренняя совесть и внутренняя честь на мой взгляд, это почти то же самое что совесть и честь, а эти 2 понятия всегда взаимосвязаны, у бесчестного человека не может быть и совести.. . а у того, которого есть хоть одно: совесть или честь, будет обязательно и другое.. . а на счет прилагательного "внутренняя", я думаю, это то что спрятано в нас, но мы не всегда это используем....
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