Помогите пожалуйста... Анализируя роман Булгакова "Мастер и Маргарита", какие при??еры можно взять на цитату А. Шопенгауэра : Честь — это внешняя совесть, а совесть — это внутренняя честь?

Гость: Гость:

внутренняя совесть и внутренняя честь на мой взгляд, это почти то же самое что совесть и честь, а эти 2 понятия всегда взаимосвязаны, у бесчестного человека не может быть и совести.. . а у того, которого есть хоть одно: совесть или честь, будет обязательно и другое.. . а на счет прилагательного "внутренняя", я думаю, это то что спрятано в нас, но мы не всегда это используем....