Правила по математике 1 класса
Математика
Правила по математике 1 класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 слагаемое, второе слагаемое = значение суммы Уменьшаемое, вычитаемое = значение разности НА меньше, значит минус НА больше, значит плюс Больше > Меньше
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