Какпо английски Королева?! Пожалуйста подскажите!!!
Английский язык
Какпо английски Королева?! Пожалуйста подскажите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Королева по-английски будет queen
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