Изготовление тонкой витой золотой проволоки было медленной нудной работой.Как называлась эта проволока

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Изготовление тонкой витой золотой проволоки было медленной нудной работой.Как называлась эта проволока
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Гость:
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