Измени дробную часть так, чтобы число осталось таким же, а количество знаков в дро??ной части увеличилось: 3,7 8,29 38,04 11,001 6,0302 9001,01

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Смотри 3 ЦЕЛЫХ 7ДЕСЯТЫХ. КОГДА МЫ ЗНАМИНАТЕЛЬ И ЧИСЛИТЕЛЬ УМНОЖАЕМ ИЛИ ПРИБАВЛЯЕМ ИЛИ МИНУСУЕМ ТО МЫ ДОЛЖНЫ НАПРИМЕР УМНОЖИТЬ ЧИСЛИТЕЛЬ И ЗНАМЕНАТЕЛЬ НА ОДНО И ТОЖЕ ЧИСЛО. А ТУТ У НАС ЦЕЛЫЕ ОБРАТИ ВНИМАНИЯ ЧТО 7 десятых значит делаем так:3 7/10. Анам надо еще и увеличить значит умножает на одно число приступает если мы умножим на 2 получится 3 14/20 целые мы оставляем с остальными также