Изменяются четыре последовательных чётных числа .Если удвоеную сумму крайних чисел уменьшить на 2 то получится 34 .Найти эти числа.
Алгебра
Изменяются четыре последовательных чётных числа .Если удвоеную сумму крайних чисел уменьшить на 2 то получится 34 .Найти эти числа.
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