Как у первобытных людей появились религиозные верования? В чём они выражались? Ка?? современные люди смогли узнать об этом?

История
Как у первобытных людей появились религиозные верования? В чём они выражались? Ка?? современные люди смогли узнать об этом?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Археологи смотрели на пищеры а первое верования было среднем палеолите
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Какие народы населяли Арабский Халифат?
Ответить
Русский язык
Пожалуйста напишите)))♥♥♥
Ответить
Английский язык
Complete these sentences with the correct form of come Positive He_____from kazakhstan Negative He______ ______from russia Question Whe...
Ответить
Русский язык
Придумайте предложение с фразеологизмом тянуть кота за хвост
Ответить
Русский язык
Прямушка почему так названа
Ответить