Как у первобытных людей появились религиозные верования? В чём они выражались? Ка?? современные люди смогли узнать об этом?

История

Как у первобытных людей появились религиозные верования? В чём они выражались? Ка?? современные люди смогли узнать об этом?

Автор: Гость