Как у первобытных людей появились религиозные верования? В чём они выражались? Ка?? современные люди смогли узнать об этом?
История
Как у первобытных людей появились религиозные верования? В чём они выражались? Ка?? современные люди смогли узнать об этом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Археологи смотрели на пищеры а первое верования было среднем палеолите
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