Какие народы населяли Арабский Халифат?

История
Какие народы населяли Арабский Халифат?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При Харуне ар-Рашиде арабский халифат включал в себя Аравию, Сирию, Палестину, Иран, Месопотамию, Египет и почти всю Северную Африку, Закавказье, часть Средней Азии и Индии, а также большую часть Пиренейского полуострова.
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