Найдите корень уравнения:х+7=11-х
Математика
Найдите корень уравнения:х+7=11-х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все выражения с x переносим влево а без x вправо x+x=11-7 2x=4 x=4/2 x=2 Ответ x=2
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