ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!ДАЮ 10 БАЛЛОВ! НАПИСАТЬ СООБЩЕНИЕ О СЛОВАРЯХ!
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!ДАЮ 10 БАЛЛОВ! НАПИСАТЬ СООБЩЕНИЕ О СЛОВАРЯХ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Словарь-справочная книга содержащая собрание слов алфавиту и дающая сведения об их значение употребление перевод происхождении или информацию о понятиях предметах деятелях и т.д 1.орфографический словарь от греческого слово Орфо -правильно Графо пишу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача. Кто решит получит 19б. В перерыве в классе оставалось девять учеников. Оди?? из них разбил окно. На вопрос учителя были получены следующи...
Химия
Определите относительные формульные массы веществ: Al(NO3)3 и CaSO4. В каком из них масс??вая доля кислорода больше?
Химия
Автобус за время 10 мин,прошел 10000 м.сколько времени нужно на прохождение 120 км,с той же средней скоростью?
Литература
Что означает слово тужить? И как называется прием?: И собрались люди той стороны днепра в ладьях И стояли на том берегу,И нельзя было.. пробира...
Українська мова