ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!ДАЮ 10 БАЛЛОВ! НАПИСАТЬ СООБЩЕНИЕ О СЛОВАРЯХ!

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Словарь-справочная книга содержащая собрание слов алфавиту и дающая сведения об их значение употребление перевод происхождении или информацию о понятиях предметах деятелях и т.д 1.орфографический словарь от греческого слово Орфо -правильно Графо пишу