Автобус за время 10 мин,прошел 10000 м.сколько времени нужно на прохождение 120 км,с той же средней скоростью?
Химия
Автобус за время 10 мин,прошел 10000 м.сколько времени нужно на прохождение 120 км,с той же средней скоростью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10000:10=1000м/мин-средняя скорость 120км=120000м 120000:1000=120мин=2часа
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