Автобус за время 10 мин,прошел 10000 м.сколько времени нужно на прохождение 120 км,с той же средней скоростью?

Химия

Автобус за время 10 мин,прошел 10000 м.сколько времени нужно на прохождение 120 км,с той же средней скоростью?

Автор: Гость