Чего называют причастием
Русский язык
Чего называют причастием
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причастие - особая форма глагола, которая обозначает признак предмета по действию и отвечает на вопросы прилагательного. Обладает свойствами как глагола (образована с помощью его корня), так и имени прилагательного (образована с помощью его окончания).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
После цифры 3 укажи кол-во орфограмм на известные тебе правила выбора букв: на ме??те ударных гласных в начале предложения и т.д. Рус.язык 2 кла...
Английский язык
Алгебра
Литература