Чего называют причастием

Русский язык
Чего называют причастием
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причастие - особая форма глагола, которая обозначает признак предмета по действию и отвечает на вопросы прилагательного. Обладает свойствами как  глагола (образована с помощью его корня), так и  имени прилагательного (образована с помощью его окончания). 
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