После цифры 3 укажи кол-во орфограмм на известные тебе правила выбора букв: на ме??те ударных гласных в начале предложения и т.д. Рус.язык 2 класс помогите
Русский язык
После цифры 3 укажи кол-во орфограмм на известные тебе правила выбора букв: на ме??те ударных гласных в начале предложения и т.д. Рус.язык 2 класс помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После цифры 3 укажи кол-во орфограмм на известные тебе правила выборабукв: на месте ударных гласных в начале предложения и т.д. Рус.язык 2 класс помогите
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