После цифры 3 укажи кол-во орфограмм на известные тебе правила выбора букв: на ме??те ударных гласных в начале предложения и т.д. Рус.язык 2 класс помогите

Русский язык

После цифры 3 укажи кол-во орфограмм на известные тебе правила выбора букв: на ме??те ударных гласных в начале предложения и т.д. Рус.язык 2 класс помогите

Автор: Гость