Задача. Кто решит получит 19б. В перерыве в классе оставалось девять учеников. Оди?? из них разбил окно. На вопрос учителя были получены следующие ответы: Якоб. Это сделал Джек. Боб. Это неправда. Мария. Я его разбила. Джо...

Математика

Задача. Кто решит получит 19б. В перерыве в классе оставалось девять учеников. Оди?? из них разбил окно. На вопрос учителя были получены следующие ответы: Якоб. Это сделал Джек. Боб. Это неправда. Мария. Я его разбила. Джон. Сделала это либо Мария, либо Анна. Джек. Боб лжет. Том. Это была Мария. Лео. Нет. Мария окно не разбивала. Анна. Ни Мария, ни я этого не делали. Розалия. Анна права, но Джек также не виновен. Если из этих девяти высказываний три, и только три истинны, кто разбил окно?

Автор: Гость