Изменить форму слова. Выделить окончания и основу с доказательством: цветник, бор??датый, чихаем
Русский язык
Изменить форму слова. Выделить окончания и основу с доказательством: цветник, бор??датый, чихаем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цветники,цветника,цветнику,цветнике. бородатому. третье нельзя изменить. Удачи))
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