Измените число имён существительных и проверьте согласную в корне слова. P.S. 15 ба??лов

Русский язык
Измените число имён существительных и проверьте согласную в корне слова. P.S. 15 ба??лов
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ногти- ноготь заморозки- заморозок пирожки- пирожок очевидцы- очевидец зубки- зубок визг - визги пейзаж - пейзажи завод - заводы сугроб - сугробы столб - столбы враг - враги рассказ - рассказы
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