Составьте 5 предложений по вводным словам которые: 1 выражают уверенность в истинности высказываемой мысли; 2 выражают неуверенность, сомнения, предположения; 3 выражают различные чувства(радости, сожаления и т.д) 4 указывают н...
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Составьте 5 предложений по вводным словам которые: 1 выражают уверенность в истинности высказываемой мысли; 2 выражают неуверенность, сомнения, предположения; 3 выражают различные чувства(радости, сожаления и т.д) 4 указывают на источник сообщения; 5 указывают на связь мыслей, последовательность между частями высказывания. Погите пожалуйста. Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Он,конечно,был уверен в своем ответе. 2.Возможно,ребятам стоило предупредить об этом родителей. 3.Погода,к счастью,оставалась такой же хорошей до самого вечера. 4.Говорят,что в этом доме когда-то жил выдающийся писатель. 5. Наконец,зрители сели на свои места и стали с нетерпением ждать начала представления.
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