Составьте 5 предложений по вводным словам которые: 1 выражают уверенность в истинности высказываемой мысли; 2 выражают неуверенность, сомнения, предположения; 3 выражают различные чувства(радости, сожаления и т.д) 4 указывают н...

Гость: Гость:

1.Он,конечно,был уверен в своем ответе. 2.Возможно,ребятам стоило предупредить об этом родителей. 3.Погода,к счастью,оставалась такой же хорошей до самого вечера. 4.Говорят,что в этом доме когда-то жил выдающийся писатель. 5. Наконец,зрители сели на свои места и стали с нетерпением ждать начала представления.