Напишите уравнения возможных реакций между веществами.Для любых двух реакций обмена составьте полные и сокращённые ионные уравнения. Fe(OH)2, HCL, Mg, Na2CO3
Химия
Напишите уравнения возможных реакций между веществами.Для любых двух реакций обмена составьте полные и сокращённые ионные уравнения. Fe(OH)2, HCL, Mg, Na2CO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe(OH)2 + 2HCl = FeCl2 + 2H2OFe(OH)2 + 2H(+) + 2Cl(-) = Fe(+2) + 2Cl(-) + 2H2OFe(OH)2 + 2H(+) = Fe(+2) + 2H2OMg + 2HCl = MgCl2 + H2Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2 + H2O2Na(+) + CO3(-2) + 2H(+) + 2Cl(-) = 2Na(+) + 2Cl(-) + CO2 + H2OCO3(-2) + 2H(+) = CO2 + H2O
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