Напишите уравнения возможных реакций между веществами.Для любых двух реакций обмена составьте полные и сокращённые ионные уравнения. Fe(OH)2, HCL, Mg, Na2CO3

Химия

Напишите уравнения возможных реакций между веществами.Для любых двух реакций обмена составьте полные и сокращённые ионные уравнения. Fe(OH)2, HCL, Mg, Na2CO3

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