Звуковий аналіз слова лебідь
Українська мова
Звуковий аналіз слова лебідь
Ответ(ы) на вопрос:
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Лебедь- 2сл,.6 б,.5 зв.. [ л е б е д '] [ л ] - согл,.непарн,.зв,.ТВ,. [е]- гл,.ударн,. [ б] - согл,.паре,.зв,.ТВ,. [ е] - гл,.безуд.. [д'] - согл,.парн,.зв,.мягк..
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