Помогите пожалуйста!! Представить в виде степени с рациональным показателем
Математика
Помогите пожалуйста!! Представить в виде степени с рациональным показателем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рациональным? Если тебе нужен именно рациональный ответ (т.е. такой который можно представить в виде дроби), то: 1) x^1.5 2) b^3/4 3) Q^1/6 Остальные степени уже итак имеют рациональный показатель.
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