Сторона равностороннего треугольника равна 6см,его периметр составляет1/4перимет??а треугольника.найди большую сторону и прямоугольника,если известно что меньшая сторона его равна 6 см

Математика

Сторона равностороннего треугольника равна 6см,его периметр составляет1/4перимет??а треугольника.найди большую сторону и прямоугольника,если известно что меньшая сторона его равна 6 см

Автор: Гость