Сторона равностороннего треугольника равна 6см,его периметр составляет1/4перимет??а треугольника.найди большую сторону и прямоугольника,если известно что меньшая сторона его равна 6 см

Математика
Сторона равностороннего треугольника равна 6см,его периметр составляет1/4перимет??а треугольника.найди большую сторону и прямоугольника,если известно что меньшая сторона его равна 6 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты,наверное,ошибся 1/4 площади прямоугольника.Тогда Площадь треугольника 0,5*6*5(высота,нашёл по теореме Пифагора)=15 Площадь прям=15*4=60 Большая сторона=60:6=10 Все
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