Измерения прямоугольного параллелепипеда = 2 дм, 3 дм , 6 дм . Вычислить длину диагон??ли и площадь поверхности

Математика
Измерения прямоугольного параллелепипеда = 2 дм, 3 дм , 6 дм . Вычислить длину диагон??ли и площадь поверхности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Квадрат диагонали прямоугольного параллелепипеда равна сумме квадратов трёх его измерений: d² =2²+3²+6²=59⇒d=7  Sпол.= Sбок. + 2Sосн. Sбок.=Pосн.*H=10*6=60(дм²) S осн.= 2*3=6(дм²) Sпол.=60+2*6=72(дм²)
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