Изобразите две пересекающие прямые АВ И MN. Обозначьте точку пересечения буквой О. запишите образовавшиеся углы.

Математика
Изобразите две пересекающие прямые АВ И MN. Обозначьте точку пересечения буквой О. запишите образовавшиеся углы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто крестом нарисуй 2 линии. центр точкой о отметь. углы будут такие: АОМ, МОВ, ВОN, NOA.
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