Предложения с правилами кас кос. И сказок, рассказов. Написать из какого источника
Русский язык
Предложения с правилами кас кос. И сказок, рассказов. Написать из какого источника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девочка ходит на танцы,она касается пола руками. Маленький мальчик прикасается к своей маме,с любовью.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Замените действительные причастия настоящего времени страдательными и запишите их. Укажите спряжение глагола, от которого образовано причастие. Выд...
Алгебра
Английский язык
Математика
Из двух городов по реке одновременно выплыли навстречу друг другу две моторные лодки. Скорость первой лодки 15км/ч, второй лодки 35км/ч. Первая лод...
Английский язык