Как рассчитать массы магния и оксида хрома необходимых для получения 26 кг хрома?
Химия
Как рассчитать массы магния и оксида хрома необходимых для получения 26 кг хрома?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(MgCr)=26кг Решение. m(Cr)- 1) Определим количество вещества∪(MgCr) ∪(MgCr)=m(MgCr)M(MgCr) M(MgCr)=24+52=76г/моль=0.76 кг/моль ∪(MgCr)=26/0.76=0.34*10³ моль 0.052*0.34*10³моль=17.7кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Велосипедист подсчитал, что если он поедет со скоростью 6 км/ч, то опоздает на 1 час, а если поедет со скоростью 7,27 км/ч, то приедет вовремя. С к...
Русский язык