Замените действительные причастия настоящего времени страдательными и запишите их. Укажите спряжение глагола, от которого образовано причастие. Выделите суффиксы

Русский язык

Замените действительные причастия настоящего времени страдательными и запишите их. Укажите спряжение глагола, от которого образовано причастие. Выделите суффиксы

Автор: Гость