Замените действительные причастия настоящего времени страдательными и запишите их. Укажите спряжение глагола, от которого образовано причастие. Выделите суффиксы
Русский язык
Замените действительные причастия настоящего времени страдательными и запишите их. Укажите спряжение глагола, от которого образовано причастие. Выделите суффиксы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Извени но ты можешь нормальносфоткать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Английский язык
Математика
Из двух городов по реке одновременно выплыли навстречу друг другу две моторные лодки. Скорость первой лодки 15км/ч, второй лодки 35км/ч. Первая лод...
Английский язык