Изобразите на координатной плоскости решение системы неравенств ygt; -x ylt; x^2

Алгебра
Изобразите на координатной плоскости решение системы неравенств ygt; -x ylt; x^2
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Автор: Гость
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Гость:
Думаю так. или я не то не много сделал ☆☆♡♡☆☆незнаю даже
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