Тела природы состоят из веществ. В телах всех живых существ содержатся неорганические вещества, которые они получают из не живой природы ( например.....,....),и ,....вещества, которые образуются живыми организмами. Помогите по...

Биология

Тела природы состоят из веществ. В телах всех живых существ содержатся неорганические вещества, которые они получают из не живой природы ( например.....,....),и ,....вещества, которые образуются живыми организмами. Помогите пожалуйста!!!!

Автор: Гость