Тела природы состоят из веществ. В телах всех живых существ содержатся неорганические вещества, которые они получают из не живой природы ( например.....,....),и ,....вещества, которые образуются живыми организмами. Помогите по...

Биология
Тела природы состоят из веществ. В телах всех живых существ содержатся неорганические вещества, которые они получают из не живой природы ( например.....,....),и ,....вещества, которые образуются живыми организмами. Помогите пожалуйста!!!!
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