Изучи круговорот воды в озере. подпиши на схеме всех обитателей экосистемы озера

Окружающий мир
Изучи круговорот воды в озере. подпиши на схеме всех обитателей экосистемы озера
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Круговорот воды в природе (гидрологический цикл) — процесс циклического перемещения  водыв земной биосфере. Состоит из испарения  воды, переноса паров воздушными течениями, их конденсации, атмосферных осадков и переносаводы в реках и других водоёмах. Большая часть  воды испаряется с поверхности Мирового океана.
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