Изучи круговорот воды в озере. подпиши на схеме всех обитателей экосистемы озера

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Круговорот воды в природе (гидрологический цикл) — процесс циклического перемещения водыв земной биосфере. Состоит из испарения воды, переноса паров воздушными течениями, их конденсации, атмосферных осадков и переносаводы в реках и других водоёмах. Большая часть воды испаряется с поверхности Мирового океана.