Помогите срочно 1 и 2 упражнения даю 15 баллов

Английский язык
Помогите срочно 1 и 2 упражнения даю 15 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-напишите предложения.затем напишите в прошедшем времени.2-закончите предложения в прошедшем времени
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