Помогите в задаче по физике 7 класс определить среднюю скорость велосипедиста если он проезжает за 1 час со скоростью 10 км ч за 2 часа 12 км ч за 3 часа 15 км ч за 4 часа 8 км ч Дайте решение

Физика
Помогите в задаче по физике 7 класс определить среднюю скорость велосипедиста если он проезжает за 1 час со скоростью 10 км ч за 2 часа 12 км ч за 3 часа 15 км ч за 4 часа 8 км ч Дайте решение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Десять умножить на один. двенадцать умножить на два. три умножить на пятнадцать. четыри умножить на восеме.
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