В одном вагоне было 42 человека,а во втором 30 человек.На остановке вышли 20 человек.сколько человек осталось в вагонах?

Математика
В одном вагоне было 42 человека,а во втором 30 человек.На остановке вышли 20 человек.сколько человек осталось в вагонах?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (42+30)=70 (во всех вагонах) 2) 70-20=40 (человек осталось) Ответ: Во всех вагонах осталось 40 человек.
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